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Во Фрунзенский район столицы вернулись питьевые фонтаны

03 июня 2016 17:11
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Новости Беларуси. Во Фрунзенский район столицы вернулись питьевые фонтаны. Отныне с полудня и до восьми вечера каждый желающий сможет набрать чистой воды. Источники расположены  на улице Горецкого, на пересечении улиц Лещинского и Матусевича и в парке 60-летия Октября. Пока три фонтана работают в тестовом режиме.  

Включение фонтанчиков именно в этом районе обусловлено тем, что здесь жители потребляют воду из поверхностных источников, а не из подземных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Водоснабжение

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