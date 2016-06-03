Новости Беларуси. Во Фрунзенский район столицы вернулись питьевые фонтаны. Отныне с полудня и до восьми вечера каждый желающий сможет набрать чистой воды. Источники расположены на улице Горецкого, на пересечении улиц Лещинского и Матусевича и в парке 60-летия Октября. Пока три фонтана работают в тестовом режиме.

Включение фонтанчиков именно в этом районе обусловлено тем, что здесь жители потребляют воду из поверхностных источников, а не из подземных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.