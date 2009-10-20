Прямой эфир

Во Франции вторые сутки бастуют железнодорожники

20 октября 2009 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Движение одной трети поездов приостановлено.Люди выступают против реорганизации сектора грузоперевозок, которая приведет к масштабным сокращениям. Остаться без работы могут шесть тысяч человек.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 октября 2009 12:01

ЦРУ инвестирует в мониторинг блогов и соцсетей

20 октября 2009 11:59

Мосгорсуд подтвердил запрет на дневной показ шоу «Дом-2»

20 октября 2009 11:56

В Каунасе открылся международный «блошиный рынок»