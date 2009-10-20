Во Франции вторые сутки бастуют железнодорожники

Инвестиционное подразделение ЦРУ под названием In-Q-Tel инвестирует в стартап Visible Technologies, который занимается мониторингом социальных медиа в Сети. Таким образом американские спецслужбы рассчитывают более эффективно использовать «открытые разведданные».
Мосгорсуд во вторник, 20 октября, подтвердил запрет на трансляцию в эфире ТНТ реалити-шоу «Дом-2» в период с 04:00 до 23:00 по московскому времени. Ранее с требованием о запрете трансляции программы выступали министр внутренних дел Рашид Нургалиев, депутаты Мосгордумы и члены Общественного совета по нравственности на телевидении.
В литовском городе Каунасе открылась ставшая традиционной международная ярмарка старых вещей.
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