Во Франции участники телешоу согласились до смерти запытать партнеров за неправильные ответы

Организаторы французского телешоу «Игра смерти» убедили участников в необходимости пытать своих партнеров электротоком напряжением до 460 вольт, наказывая их за неправильные ответы.

Как и другие игровые шоу, студия была полна телезрителей, которые с энтузиазмом требовали наказания. Большинство участников, не решаясь отказаться, включали рубильник, пишет газета The Daily Telegraph. Получившие разряд тока жертвы в мучениях кричали и даже погибали. При этом участники игры не знали, что перед ними — профессиональные актеры, нанятые для того, чтобы изображать страдания и смерть.

Игру покажут по телеканалу 2 TV в среду вечером. Цель передачи — показать, как обаяние телевидения может заставить людей преступать пределы нравственности.

Команда психологов отобрала 80 добровольцев, объяснив им, что они примут участие в пилотном выпуске нового телешоу. Им поручили задавать вопросы своему партнеру, а за неправильный ответ наказывать электрическим разрядом. Не зная, что перед ними актеры, участники, хотя и не без колебаний, подчинялись указаниям ведущего, а также призывам аудитории, которая тоже полагала, что все в игре — реально. Продюсер телешоу Кристоф Ник сообщил, что из 80 участников только 16 отказались причинять боль своим жертвам.

Данный эксперимент провели по следам аналогичного опыта, который поставили в Йельском университете еще в конце 1960-х годов, когда пытались выяснить, как заставить дисциплинированных граждан принять участие в массовом убийстве. Но тогда лишь 62% участников согласились пытать своих жертв электротоком, в то время как на телевидении результат составил 81%, пишет NEWSru.com.

Психологи считают, что слепое подчинение, которое выказало большинство современных участников, подобно тому, которое продемонстрировали немецкие солдаты в годы Второй мировой войны, совершая злодейства в отношении заключенных концлагерей. «Но в данном случае такое поведение испытуемых — это нечто большее, чем подчинение приказам, тут дело еще и в могуществе системы, глобальной системы, имя которой — телевидение», — отметил Кристоф Ник.

Психолог Жак Семелен, участвовавший в записи телешоу, сообщил, что каждый участник подписал контракт, обязывающий его выполнять указания ведущего. «Они послушны, но это больше, чем слепое подчинение — надо учесть также давление аудитории и камеры, расставленные повсюду», — отметил он.

Одна участница телешоу после записи заявила, что случившееся помогло ей понять, почему ее дедушку и бабушку, евреев, фашисты подвергали истязаниям. «С детства я задавалась вопросом, почему фашисты делали это и как они могли подчиняться таким приказам? И вот пожалуйста, я сама подчинялась им. Я переживала за свою жертву, но в то же время боялась испортить передачу», — призналась она.

Организаторы телешоу разыграли известную карту — опыт над людьми, помещенными в определенные условия игры, когда эта игра подавляет всякие моральные принципы и начинает диктовать свои условия.