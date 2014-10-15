Во Франции сняли с проката фильм ужасов из-за массового психоза зрителей

Новости Франции. Некоторые французские кинотеатры отменили сеансы популярного американского фильма ужасов, после того как в полицию стали поступать сообщения о вспышках насилия у зрителей во время его просмотра, сообщает Radio France internationale.
«Проклятие Аннабель» (Annabelle) запретили к показу в кинотеатрах Марселя, Монпелье, Страсбурга и Парижа.
Менеджер кинотеатра в Монпелье:
Куча неистовых, 14-летних молодых людей зашли, оскорбляли друг друга, плевались друг в друга, а другие мочились на сиденья. Это было как в зоопарке.
Французское издание Le Parisien отмечает, что подобные инциденты с вспышками насилия наблюдались и во время кинопрокатов таких популярных фильмов ужасов, как «Паранормальное явление» и «Синистер». Последний был запрещен более чем в 40 кинотеатрах.
В кинотеатрах Беларуси фильм идет в штатном режиме.
Хоррор «Проклятие Аннабель» стартовал в кинотеатрах Минска 25 сентября и уже получил множество откликов. Одним понравилось, другим - нет, третьи, оказывается, вообще остались равнодушными к «ужастику». В общем, сколько людей - столько и мнений.
Смотрите на видео: трейлер к фильму «Проклятие Аннабель».
Лента уже есть в Сети, но если вы любитель кинотеатров, поторопитесь!
Последний день проката в Минске - 15 октября. Фильм разрешен к просмотру зрителям в возрасте 16+.