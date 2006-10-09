Во Франции прошли самые вкусные соревнования

Знаменитые повара доказывали почетное звание лучшего кулинара страны.

Кандидаты в течение нескольких дней изобретали свой шедевр. А затем блюда исключительно французской кухни дегустировало строгое жюри.

Любителей кулинарных новинок в этом году ожидал сюрприз. Такому изысканному меню могла бы позавидовать любая королевская кухня. Повара состязались не только в умении хорошо и вкусно готовить, но и в способности фантазировать. Тот, чей замысел оказался самым творческим, получил главный приз и признательность публики.

В соревнованиях приняли участие более 600 профессиональных поваров. Все конкурсанты прошли несколько этапов. На каждом - свое блюдо и свой творческий замысел. Однако полет фантазии повара ресторана в Бордо Жюлиана Томассона поразил многих. Именно ему и отдали свои предпочтения жюри.

Церемония награждения поразила своей изысканностью. Самый лучший повар Франции был удостоен почетной грамотой и хрустальным черпаком. Завершились соревнования выступлением знаменитых эстрадных коллективов.