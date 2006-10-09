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Во Франции прошли самые вкусные соревнования

09 октября 2006 07:05
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Знаменитые повара доказывали почетное звание лучшего кулинара страны.

Кандидаты в течение нескольких дней изобретали свой шедевр. А затем блюда исключительно французской кухни дегустировало строгое жюри.
Любителей кулинарных новинок в этом году ожидал  сюрприз. Такому изысканному меню могла бы позавидовать любая королевская кухня. Повара состязались не только в умении хорошо и вкусно готовить, но и в способности фантазировать. Тот, чей замысел оказался самым творческим,  получил главный приз и признательность публики.

В соревнованиях приняли участие более 600 профессиональных поваров. Все конкурсанты прошли несколько этапов. На каждом -  свое блюдо и свой творческий замысел. Однако полет фантазии повара ресторана в Бордо Жюлиана Томассона поразил многих. Именно ему и отдали свои предпочтения жюри.

Церемония награждения поразила своей изысканностью. Самый лучший повар Франции был удостоен почетной грамотой и хрустальным черпаком.  Завершились соревнования выступлением знаменитых эстрадных коллективов.

# общество

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