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Во Франции объявили войну интернет-пиратам

16 сентября 2009 14:11
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В стране приняли закон, разрешающий отключать пользователей от всемирной паутины за незаконное скачивание музыки и фильмов.

Нарушителям грозит отключение от сети на срок до одного года, штраф до 300 тысяч евро, а самым злостным – лишение свободы.

Французские любители аудио- и видеофайлов уже назвали этот день черным в истории Интернета. Перспектива потерять доступ во Всемирную паутину возмутила десятки тысяч пользователей, которые привыкли экономить на покупке дисков.

Между тем, французским законопроектом уже заинтересовался ряд стран. В Великобритании, например, официально объявить войну интернет-пиратам может сама королева Елизавета Вторая во время своего осеннего обращения к нации.

# общество

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