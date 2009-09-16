Во Франции объявили войну интернет-пиратам

В стране приняли закон, разрешающий отключать пользователей от всемирной паутины за незаконное скачивание музыки и фильмов.

Нарушителям грозит отключение от сети на срок до одного года, штраф до 300 тысяч евро, а самым злостным – лишение свободы.

Французские любители аудио- и видеофайлов уже назвали этот день черным в истории Интернета. Перспектива потерять доступ во Всемирную паутину возмутила десятки тысяч пользователей, которые привыкли экономить на покупке дисков.

Между тем, французским законопроектом уже заинтересовался ряд стран. В Великобритании, например, официально объявить войну интернет-пиратам может сама королева Елизавета Вторая во время своего осеннего обращения к нации.