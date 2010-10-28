Во Франции — новая волна демонстраций

Пенсионная реформа вызвала самые продолжительные дебаты за 30 лет работы французского парламента. Протестующие вновь говорят «нет» увеличению пенсионного возраста.

Бастуют госслужащие и транспортники. В парижских аэропортах отменены почти все внутренние рейсы. С ограничениями ходят пригородные поезда.

В ближайшее время законопроект о пенсионной реформе поступит на подпись президенту. Накануне документ одобрило Национальное собрание, а ранее Сенат. Это были самые продолжительные дебаты за 30 лет работы парламента, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ближайшие общенациональные забастовки французских профсоюзов запланированы на 28 октября и 6 ноября