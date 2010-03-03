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Во Франции будет построена одна из крупнейших в мире электростанций на солнечной энергии

03 марта 2010 10:57
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Солнечная электростанция даст первый промышленный ток в 2012 году. Ее установленная мощность составит 143 МВт.

Это уровень, достаточный для удовлетворения потребностей в электроэнергии города с населением в 62 тыс. человек. Фотоэлементы станции займут площадь в 415 га. Они будут размещены на территории бывшей базы НАТО в Тул-Розьер на востоке страны. Аренда этой площади у французского государства обойдется в год в 1 млн. евро. Общая стоимость проекта — 430 млн. евро, сообщает БЕЛТА. Как отмечают в корпорации, объект станет одним из самых крупных в солнечной энергетике Франции за последний десятилетний период.

В целом в стране производство электроэнергии на основе использования энергии солнечного света за 2009 год увеличилось втрое. Во Франции работают 43,7 тыс. фотоэлектрических установок различных типов, в основном местного предназначения, но «сдающих» избыток электроэнергии в государственные электросети. Общая их мощность достигла в 2009 году 268 МВт.

# общество # Hi-Tech

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