Во Дворце Республики прошло совещание педагогического актива Республики Беларусь

На масштабном форуме в преддверии учебного года собрались более 2,5 тысяч педагогов и руководителей. Также в нем принял участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На площади возле Дворца Республики юные спасатели, инспекторы дорожного движения и других кружков представили показательные выступления. Мол, если есть желание, присоединяйтесь.

Но все-таки еще отдых, несколько дней летних каникул впереди. Хотя, признаются, в школу уже охота.

Школьница:

Хочется в школу, потому что хочу увидеть своих одноклассников. По всем соскучилась.

А вот учителям расслабляться некогда. Ведь уже совсем скоро корабль знаний отправится в очередное плавание. Сегодня важен курс, по которому он поплывет. Сверить программы и еще раз обсудить проблемы во Дворце Республики собрались сегодня учителя на совещание педагогического актива. По сути, большой педсовет. Тем более, что этот учебный год пройдет в новых условиях – с первого сентября в силу вступит Кодекс об образовании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В фойе Дворца Республики – выставка достижений системы образования Беларуси. Результат на лицо. Рядом с наставниками – особая гордость – победители олимпиад и конкурсов.

Для 6-летнего Богдана опыты по статическому электричеству – это так, для развлечения. В его копилке – победа на Всероссийском конкурсе исследовательских работ.

Амбиции и задор воспитанника Минского дошкольного центра вовсе не детские.

Богдан, победитель Всероссийского конкурса исследовательских работ:

Я хочу изобрести специальных нано-роботов, которые будут посылать электрические импульсы в раковую клетку. И она будет вырабатывать для себя самоуничтожение.

На большой педсовет приехали тысячи учителей. Рядом в зале – педагоги лицеев, гимназий, школ из областных центров, районов и сельской глубинки. Может, и географии немного разнятся, но цель общая: дать знания и воспитать достойного гражданина.

Образование всегда было чутким барометром интеллектуального потенциала нации. Это подчеркнул президент страны, обращаясь к педагогам. Александр Лукашенко отметил: в стране четко определилась стратегия развития национальной системы образования.

Эксперты ООН отмечают, что по уровню образования, в частности, по грамотности взрослых, числу учащихся и студентов Беларусь находится на самых передовых позициях в мире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В то же время, считает глава государства, педагогической общественности Беларуси нужна встряска.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Скажу откровенно: назрела необходимость встряхнуть всю педагогическую общественность страны. Ведь главный вывод проведенного по моему поручению мониторинга деятельности учреждений образования, – большинство проблем накапливалось годами по причине пассивности и безразличия отдельных руководителей, да и педагогов. Дальше так продолжаться не может. Дальше нетерпимо так, как развивается наша школа в целом.

Я только что говорил о том масштабном мониторинге системы образования, который мы провели. Налицо уже не в отдельных, а во многих случаях массовое нарушение элементарного порядка, отсутствие контроля, видимой перспективы.

Не секрет – в системе образования есть проблемы, подчеркивает и министр образования Сергей Маскевич. Скажем, дошкольное. Дефицит мест в садах, отток квалифицированных кадров. Эти вопросы решаются. Ведется строительство новых учреждений.

Белорусская средняя школа успешно завершила переход на 11-летнее обучение. Упор на языки и техоснащение классов. Отмечается сокращение приема в учреждения профобразования. Вузы страны должны больше работать с предприятиями. За новинками университетам не угнаться, а обучение должно идти в ногу с инновациями.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Развитие системы образования обеспечивается устойчивым бюджетным финансированием. В текущем году плановые расходы на образование составят 12 трлн рублей. Основные статьи расходов финансируются своевременно и в полном объеме. В том числе на уровне района, города, области.

Бюджетные расходы на профессиональное образование следует рассматривать как инвестиции в будущее. Поэтому будем предлагать направлять их на самые жизненно важные и перспективные образовательные цели.

В целях стимулирования деятельности по увеличению внебюджетных доходов хочу обратиться к Правительству, Парламенту, президенту страны: освободить учреждения образования от всех видов налогов сроком, например, на пять лет, сохранив при этом удельный вес бюджетного финансирования.

Президент попросил учителей вести открытый диалог. Так и получилось. Например, Жанна Жадейко, учитель русского языка и литературы из Гомеля, подняла вопрос о повышения престижа профессии и повышении материального стимулирования педагогов. Предложение президент поддержал. Но в этом направлении должно быть и встречное движение.

Александр Лукашенко:

И встает вопрос: «А деньги где?» Мы столько выдали в свое время денег на руки обществу, что сегодня пожинаем плоды такой политики. Экономические законы действуют объективно, хотим мы этого или не хотим. Для того, чтобы все это обеспечить, нужны деньги. Поэтому будут деньги – будем двигаться в этом направлении, денег не будет – печатать мы их не будем, их надо заработать.

Я понимаю одно: у нас социально-ориентированная экономика, мы провозгласили политику «Человек – в центре всего». Поэтому мы идем путем повышения пенсий, стипендий. И будем это делать, возможно, и в сентябре. Возможно, и для учителей, это мы определимся сегодня-завтра, может, послезавтра, но не позже. Если нужно, трудно будет людям, так и разовое пособие будем в месяц выдавать по полмиллиона, по 400-600 тысяч, сколько у нас получится из бюджета. В этом суть социальной политики.

Эта тактика, стратегия в плане материального обеспечения и повышения, я так полагаю, – это встречное движение. Вы – навстречу к высокой зарплате, и государство в этом направлении должно двигаться.

Как научились зарабатывать, уже с места своим секретом поделился директор Вилейского профессионально-технического колледжа. Здесь открыли собственное СТО, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Участник совещания педагогического актива Республики Беларусь:

Мне кажется, что если есть какие-то шероховатости, которые мешают динамическому росту нашего государства, нужно их немного шлифануть. Но что-то радикально менять, что-то вносить не нужно. У нас все решает, и вы сами об этом часто говорите, человеческий фактор. Во все трудные времена решал человек.

Нужно обязательно, мне кажется, повысить статус и качество учителя. И все будет замечательно.

Открытый диалог длился почти три часа. По всем вопросам Александр Лукашенко дал поручение разобраться досконально.