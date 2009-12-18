Во Дворце Республики прошел концерт, посвященный 10-летию Союзного государства

На сцену вышли белорусские и российские артисты: Руслан Алехно, Олег Газманов, Надежда Бабкина и многие другие.
Символично, что концерт посвященный юбилею Союза Беларуси и России, открыл дуэт российской певицы Валерии и «Белорусских песняров».
Дмитрий Колдун, певец:
– Моя родина, естественно, Беларусь. Но я скучаю по тем временам, когда я был маленький и когда я осознавал, что наша страна это часть большого союза, где все народы могут ездить друг другу в гости.
Валерия, заслуженная артистка России:
– Здесь легко дышится, обстановка не нервозная, люди очень добрые, как то все очень правильно.
Надежда Бабкина, народная артистка России:
– Политику делают политики, а взаимоотношения людей они совсем иные и они более честные, искренние и долговечные. И эти ценности, они на века.