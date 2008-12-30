Во Дворце детей и молодежи зажглась главная новогодняя елка столицы

На благотворительное театрализованное представление пригласили около полутысячи маленьких минчан.

Для них организаторы приготовили яркую красочную программу с участием профессиональных актёрских коллективов, а также новогодние подарки и сладкий столы. Кульминацией праздника обещает стать праздничный фейерверк. Это воспитанники детских домов и интернатов, дети из многодетных и семей беженцев, а также победители олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов. Мраморный зал дворца для них превратился в космическое пространство, а лазерное шоу сделало зрелище ярким и незабываемым.

Поздравить маленьких минчан с наступающим новым годом приехал и столичный градоначальник. Общаясь с детьми, Михаил Павлов много говорил о будущем детей и роли государства и семьи в воспитании нового поколения. В будущем году в столице планируется построить несколько новых детских спортивных и развлекательных комплексов. Подводя итоги года уходящего, Михаил Павлов отметил, что в 2008 главный город страны развивался также динамично, как и в предыдущие годы. И в наступающем 2009-м столица не намерена сбавлять столичных темпов.