Внук Бандеры согласился обменять звание Героя на особняк Януковича

Степан Бандера - внук одноименного Героя Украины - предложил сделку президенту страны Виктору Януковичу. Бандера-младший согласился отказаться от звания Героя, присвоенного его деду, если Янукович откажется от своей резиденции «Межгорье».

«Я думаю, что подарки, которые мы получили от Ющенко, стоят приблизительно одинаково. Если я возвращаю награду, Украина получит низкие цены на газ из России и соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, что принесет десятки миллионов евро. В свою очередь ваш особняк также стоит десятки миллионов евро», — уверен Бандера. По мнению внука лидера Организации украинских националистов, осуществление подобной сделки пойдет на пользу стране, поскольку поможет наполнить бюджет.

Янукович на это предложение пока никак не отреагировал. Однако известно, что он пообещал «решить вопрос» с присвоением звания Героя Украины старшему Бандере до 9 мая 2010 года. По мнению большинства украинцев, Степан Бандера, возглавлявший Организацию украинских националистов, был коллаборационистом, сотрудничавшим с нацистами. В то же время на западе Украины некоторые люди считают его героем, сражавшимся за независимость своей страны.

Бывший президент Виктор Ющенко 22 января присвоил Бандере звание Герой Украины. Это решение вызвало возмущение жителей восточных и южных областей страны, а также иностранных государств. О своем несогласии с награждением Бандеры объявили Россия, Польша, Евросоюз и международные еврейские организации.

В то же время еще до своего президентства Виктор Янукович подвергался резкой критике со стороны премьер-министра Юлии Тимошенко, которая утверждала, что нынешний глава государства фактически присвоил себе государственную собственность — резиденцию «Межгорье», пишет Lenta.ru. Янукович въехал туда, когда стал премьер-министром, однако после своей отставки сохранил эту недвижимость в своем владении.