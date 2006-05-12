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Внимание: на дороги наносят разметку!

12 мая 2006 12:31
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В связи с проведением работ по нанесению разметки на некоторых участках минских дорог 13 мая с 9.00 до 18.00 будет перекрыто движение транспорта. Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, эти ограничения коснутся улиц Карбышева, Седых, Плеханова, Волгоградской, Володарского, Кижеватова, Голубева, Одинцова, проспектов Партизанского, Дзержинского, Любимова, а также Иегуменского тракта. Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить из маршрута движения эти участки дорог.
# общество

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