Внимание: на дороги наносят разметку!

В связи с проведением работ по нанесению разметки на некоторых участках минских дорог 13 мая с 9.00 до 18.00 будет перекрыто движение транспорта. Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, эти ограничения коснутся улиц Карбышева, Седых, Плеханова, Волгоградской, Володарского, Кижеватова, Голубева, Одинцова, проспектов Партизанского, Дзержинского, Любимова, а также Иегуменского тракта. Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить из маршрута движения эти участки дорог.