Внимание мемориалам. Ребята из Свирского учебно-педагогического комплекса навели порядок вблизи воинских захоронений

Ребята из Свирского учебно-педагогического комплекса детского сада – средней школы Мядельского района уже включились в работу. Они ведут шефство над воинским захоронением в честь погибших земляков, которые освобождали поселок. Школьники убрали прошлогоднюю листву и мусор, а также почтили память воинов минутой молчания.

Вера Шукело, директор Свирского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:

В рамках гражданско-патриотического воспитания несовершеннолетних, также в рамках Года исторической памяти проводится ряд мероприятий с несовершеннолетними, их родителями, с педагогами, жителями поселка. Если сказать о Свирской горке, то здесь мы проводим и уроки мужества, и классные, информационные часы, и митинги к 9 Мая, 3 июля, и другие мероприятия с приглашением гостей.