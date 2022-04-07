Внимание мемориалам. Ребята из Свирского учебно-педагогического комплекса навели порядок вблизи воинских захоронений
Новости Беларуси. Весеннее преображение. В центральном регионе активизировалась работа по наведению порядка после зимы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это уборка прошлогодней листвы, мусора, озеленение территории. Особое внимание – мемориалам.
Ребята из Свирского учебно-педагогического комплекса детского сада – средней школы Мядельского района уже включились в работу. Они ведут шефство над воинским захоронением в честь погибших земляков, которые освобождали поселок. Школьники убрали прошлогоднюю листву и мусор, а также почтили память воинов минутой молчания.
Вера Шукело, директор Свирского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа:
В рамках гражданско-патриотического воспитания несовершеннолетних, также в рамках Года исторической памяти проводится ряд мероприятий с несовершеннолетними, их родителями, с педагогами, жителями поселка. Если сказать о Свирской горке, то здесь мы проводим и уроки мужества, и классные, информационные часы, и митинги к 9 Мая, 3 июля, и другие мероприятия с приглашением гостей.
16 апреля в рамках национального субботника ребята займутся благоустройством населенного пункта.