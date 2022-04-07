Прямой эфир

Внимание мемориалам. Ребята из Свирского учебно-педагогического комплекса навели порядок вблизи воинских захоронений

07 апреля 2022 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Весеннее преображение. В центральном регионе активизировалась работа по наведению порядка после зимы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это уборка прошлогодней листвы, мусора, озеленение территории. Особое внимание – мемориалам.

Внимание мемориалам. Ребята из Свирского учебно-педагогического комплекса навели порядок вблизи воинских захоронений-1

Ребята из Свирского учебно-педагогического комплекса детского сада – средней школы Мядельского района уже включились в работу. Они ведут шефство над воинским захоронением в честь погибших земляков, которые освобождали поселок. Школьники убрали прошлогоднюю листву и мусор, а также почтили память воинов минутой молчания.

Внимание мемориалам. Ребята из Свирского учебно-педагогического комплекса навели порядок вблизи воинских захоронений-4

Вера Шукело, директор Свирского учебно-педагогического комплекса детский сад средняя школа:
В рамках гражданско-патриотического воспитания несовершеннолетних, также в рамках Года исторической памяти проводится ряд мероприятий с несовершеннолетними, их родителями, с педагогами, жителями поселка. Если сказать о Свирской горке, то здесь мы проводим и уроки мужества, и классные, информационные часы, и митинги к 9 Мая, 3 июля, и другие мероприятия с приглашением гостей.

Внимание мемориалам. Ребята из Свирского учебно-педагогического комплекса навели порядок вблизи воинских захоронений-7

16 апреля в рамках национального субботника ребята займутся благоустройством населенного пункта.

# Субботники в Беларуси # общество # Вера Шукело # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Получат ценный опыт ещё до выпуска из университета». В БГУКИ состоялась мини-ярмарка вакансий
07 апреля 2022 14:14

«Получат ценный опыт ещё до выпуска из университета». В БГУКИ состоялась мини-ярмарка вакансий

Луцкий: «Растить детей, воспитывать детей, рожать детей. Только тогда будет государство»
07 апреля 2022 14:02

Луцкий: «Растить детей, воспитывать детей, рожать детей. Только тогда будет государство»

«Мы нашли замену рынку сбыта Украины». Как белорусские производители продуктов питания обходят санкции?
07 апреля 2022 14:00

«Мы нашли замену рынку сбыта Украины». Как белорусские производители продуктов питания обходят санкции?