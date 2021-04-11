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Внимание к трагедии геноцида белорусского народа. Под Брестом стартует проект «Историческая память»

11 апреля 2021 11:40
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Новости Беларуси. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – неслучайно он появился в календаре памятных дат именно 11 апреля. Ровно 76 лет назад в лагере смерти Бухенвальд произошло восстание. Незадолго до Великой Победы обреченным на смерть удалось ее избежать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание к трагедии геноцида белорусского народа. Под Брестом стартует проект «Историческая память»-1

Истребляющая машина в нацистской Германии, в ее странах-союзниках и на оккупированных территориях унесла жизни около 12 миллионов человек. Более 200 тысяч жертв насчитали только в Тростенце.

Внимание к трагедии геноцида белорусского народа. Под Брестом стартует проект «Историческая память»-4

Теперь на месте бывшего концлагеря под Минском установлен мемориал. На карте Беларуси обозначены еще 260 мест, где Третьим рейхом были запущены жернова смерти.

И 11 апреля под Брестом дан старт патриотическому проекту «Историческая память», цель которого – привлечь внимание к трагедии геноцида белорусского народа.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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