Внешний лоск наводят в центре столицы

Реконструкция улиц Козлова, Кирова, Городской Вал, а также Проспект Машерова будет завершена до 1 ноября.

Такая задача перед главами районных администраций и руководителями городских служб поставлена руководством города.

Участок тротуара по улице Козлова сейчас не что иное, как 600 квадратных метров старого переработанного асфальта. А его ежеминутно пересекает более 100 человек. Особенно нелегко приходится прекрасному полу. Каблуки в буквальном смысле уходят под землю.

Ситуация со сломанными шпильками и возмущениями пешеходов изменится уже 1 ноября. Именно к этому времени председатель Минского горисполкома Михаил Павлов потребовал завершить реконструкцию Проспекта Машерова, улиц Кирова, Городской Вал и Козлова. Кстати, на последней наводить внешний лоск начали не так давно в августе.

Результат за два месяца - 29 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Директор строительной организации Борис Зарецер укладку плитки контролирует лично. Рекорд подмастерья - 150 квадратов за день. Ручается не только за качество работы, но и за долговечность материала.

На Проспекте Машерова реконструкция идет с особым размахом. От улицы Сторожовской до проспекта Независимости уже уложили 15 тысяч квадратных метров плитки и 47 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На эти цели израсходовано около 1 миллиарда рублей.

Столичным транспортникам от реконструкции своя выгода. Гладкое полотно не только сделает дорогу гладкой, но и повысит эксплуатационную скорость общественного транспорта на 2 километра.