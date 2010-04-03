Внесены коррективы в работу пунктов пропуска на границе Беларуси во время празднования Пасхи и Радуницы

В Лидском погранотряде временные пункты «Пицкуны», «Геранены» и «Петюлевцы» можно пересечь 4 и 13 апреля с 10 до 17.

В Брестской погрангруппе пункт пропуска «Сушитница» в эти дни работает с 8 утра до 8 вечера. Такой же график и у пункта «Дубок». «Отчино» 4, 5, 6 апреля работает с 9 до 17, а 13 апреля – с 9 утра до 8 вечера.

В Сморгонской погрангруппе по 5 апреля дополнительно открыты пункты упрощенного пропуска «Клевица» и «Кемелишки». В Гродненской – пункт «Поречье» 4 и 13 апреля можно пересечь с 8 утра до 8 вечера. А «Поддобрянку», «Андреевку», «Глыбоцкое» 3 и 4 апреля – круглосуточно.

Пересечь границу, в том числе и на автомобиле, можно, имея соответствующие документы и отметку о прописке в погранзоне. Кроме того, обязательны медицинские страховые полисы и международные полисы гражданской ответственности владельцев авто.