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ВМС США создали кибервойска

28 января 2010 09:37
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Созданные CYBERFOR находятся в непосредственном подчинении у командования ВМС США и будут работать совместно со службой по информационной безопасности ВМС NETWARCOM. В обязанности CYBERFOR входят криптографическая работа, информационная разведка, обеспечение информационной поддержки, защита от нападений через компьютерные сети и с использованием противником высоких технологий. Кроме того, новые войска получат в ведение и космические операции, которые будут осуществляться для поддержки ВМС США на суше и на воде.
# общество # Интернет

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