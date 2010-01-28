ВМС США создали кибервойска

Созданные CYBERFOR находятся в непосредственном подчинении у командования ВМС США и будут работать совместно со службой по информационной безопасности ВМС NETWARCOM. В обязанности CYBERFOR входят криптографическая работа, информационная разведка, обеспечение информационной поддержки, защита от нападений через компьютерные сети и с использованием противником высоких технологий. Кроме того, новые войска получат в ведение и космические операции, которые будут осуществляться для поддержки ВМС США на суше и на воде.