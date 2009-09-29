Вместо заборов - спутники

Руководители погранведомств 18 стран мира сели за стол переговоров в Минске.

В белорусской столице они обсуждают вопросы миграции в еврорегионе и обмениваются опытом. Особое внимание - техническим средствам охраны рубежей государств. Участники форума могут также ознакомиться с белорусскими научными разработками.

Представлены современные средства паспортного, визового и даже радиационного контроля. Столь масштабный форум проходит в Беларуси впервые: в мае нынешнего года в Будапеште наша страна возглавила рабочую группу руководителей погранведомств.

- Если не знаешь новых руководителей – с ними познакомишься на этом форуме. Бывают проблемы – есть телефон, сразу звонишь и решаешь на месте. А если письмами решать, то это очень долго, - поделился Саулюс Стрипейка, командующий службы охраны государственной границы МВД Литвы.

- Высоких грубых заборов и бетонных стен мы не очень хотим. А как тогда контролировать границу? Какие невидимые средства есть, чтобы засекать пересечение границы? Можно решать эту задачу из космоса, - полагает Иштван Шаму, председатель международной пограничной конференции, заместитель командующего национальной венгерской полиции.