Вместо собеседования - экзамен

В Беларуси может быть введен квалификационный экзамен при приеме на работу прокуроров. Такое требование предусмотрено в проекте нового закона.Если документ будет принят, то при трудоустройстве прокурор будет сдавать экзамен, а не проходить собеседование, как это практикуется сейчас. В этом ведомстве уже создана комиссия по кадровым вопросам, которая тестирует всех поступающих на работу. Основные критерии, по которым принимают в органы прокуратуры - это честность и высокая профессиональная подготовка". В настоящее время на каждую вакантную должность прокурорского работника в Беларуси подбирается не менее двух кандидатов. В течение шести месяцев они стажируются, затем их аттестуют, и комиссия делает окончательный вывод о приеме претендента на службу.