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Вместо полиэтилена и пластика: упаковку из кукурузы и картофеля планируют выпускать в Беларуси

13 июня 2017 06:00
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют выпускать экологически чистую упаковку по необычной технологии. Основными составляющими уникального материала станут оригинальные ингредиенты – кукуруза и картофель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, например, чтобы получить 1 килограмм полилактида – такое название у новинки – нужно 2,5 килограмма кукурузы, или 3 кг – корнеплода.

Вместо полиэтилена и пластика: упаковку из кукурузы и картофеля планируют выпускать в Беларуси-1

Материал является альтернативой для традиционных полиэтилена и пластика, он не только дешевле предшественников, но еще и абсолютно безопасен для окружающей среды.

Совместное белорусско-китайское предприятие по выпуску таких упаковок планируют построить в индустриальном парке «Великий камень». Ожидается, что строительство привлечет в нашу страну полмиллиарда долларов инвестиций. А готовая продукция будет пользоваться спросом далеко за пределами Беларуси.

# общество # Экология

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