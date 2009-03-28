Вместо кондуктора – экскурсовод

Витебчане и гости города на Двине теперь могут знакомиться с его достопримечательностями прямо из окна общественного транспорта.

Сегодня на улицы вышли первые туристические троллейбусы и трамваи. Вместо привычного кондуктора пассажиров встречает экскурсовод, который на полном ходу расскажет всем желающим историю древнего Витебска и познакомит с новинками современного города над Двиной.

Пилотный рейс витебского «трамвая желаний» начинается с краткого экскурса в историю. В трамвайном депо можно увидеть даже образец времен НЭПа. Ведь Витебск – прародитель белорусского трамвая и один из первых европейских городов, где больше века назад появился электрический транспорт.

Сегодня трамвай берет исторический реванш. В Старом свете на этот экологически чистый вид транспорта – настоящий бум. В некоторых европейских столицах уже давно курсируют туристические вагоны. Сегодня и белорусский производитель готов разработать новую модель специально для экскурсий.

Михаил ФЕДОРЕНКО, начальник трамвайного депо: «По предварительным переговорам завод «Белкомунмаш» заявил, что он в состоянии изготовить трамвай, специально предназначенный для экскурсионных поездок, чтобы там были и столики, и место для бара, кофе, чай, чтобы можно было экскурсантам предоставить такие услуги».

Туристический троллейбус. Вместо номера маршрута на табло надпись «экскурсия», а вместо кондуктора – эксурсовод. Продолжительность экскурсии – всего час. За время в пути пассажиры узнают древний и современный город. Осмотреть почти все достопримечательности не мешает даже ограниченность движения «рогатого» транспорта. Николай Герман, пассажир: «Интересно, даже в родном городе, иногда не знаешь всего столько, сколько сегодня услышали. Я думаю, что маршрут будет интересным не только гостям города, но и жителям».

Новый аттракцион еще ждут изменения. Предстоит доработать маршрут, сделать машины более комфортными. Пока туристические рейсы будут выходить на линии по выходным дням. Василий ПАВЛЮЧКОВ, начальник Витебского трамвайно-транспортного управления: «Наша задача – подобрать маршрут, чтобы он был не слишком утомительный и носил познавательный характер. Сейчас мы отработаем, многие специалисты, в том числе и журналисты, и педагоги, и экономисты. Я думаю, что будет всем интересно».

Уже совсем скоро эта машина станет как гибрид троллейбуса и кафе. Прямо в салоне можно будет выпить горячий кофе или чай. Ну а судя по заинтересованной реакции прохожих, без пассажиров этот оригинальный транспорт не останется.