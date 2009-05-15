Вместо «БелЭкспо» и 2-й городской клинической больницы будет построен паркинг

2-ая клиническая больница переедет из центра Минска в Новинки

Новая площадка для больницы готовится в микрорайоне Северный, который возведут рядом с поселком Новинки.

— На новом месте с подъездом проблем возникнуть не должно, — рассказал газете Рэспубліка главный врач 2-й клинической больницы Виктор Исачкин. — Возведение корпусов, как планируется, начнется в следующем году. Параллельно будет вестись и строительство третьего транспортного кольца, которое свяжет нас с центром. Необходимость переезда назрела давно. Случается, в палатах лежат по шесть человек, хотя по нормам положено не больше четырех коек. Новая больница обещает быть одним из самых современных учреждений здравоохранения в столице и всей стране. У нас станут возможны любые операции на сердце. Вместо нынешних 540 коек будет 1380, появится свой роддом. Параллельно практике будем развивать и медицинскую науку. Сейчас у нас три кафедры, а будет восемь.

Точная дата реконструкции пока не называется. На территории больницы есть три здания бывшего монастыря XVIII века, которые представляют историческую ценность. В одном из них сейчас отделение неврологии, в другом — кардиологии и гастроэнтерологии. Третья постройка (в аварийном состоянии) содержит больничный архив. После их реставрации будут открыты гостиница и этнографический центр, пишет Рэспубліка.