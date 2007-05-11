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Вместо административного наказания общественные работы

11 мая 2007 08:48
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Могилёвская инспекция по делам несовершеннолетних проводит эксперимент. Вместо административного наказания за правонарушения здесь практикуют общественные работы. Вознаграждение за труд выплачивается небольшое - за каждую акцию около 5 тысяч. В основном, так называемые "трудные" подростки занимаются благоустройством города. На территории Могилёвского дома ребёнка они посадили молодые ели и соорудили альпийские горки. По словам инспекторов по делам несовершеннолетних, подобная практика уже приносит положительные результаты. А на последнем объекте ребята вообще трудились бескорыстно.
# общество

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