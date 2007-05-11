Вместо административного наказания общественные работы

Могилёвская инспекция по делам несовершеннолетних проводит эксперимент. Вместо административного наказания за правонарушения здесь практикуют общественные работы. Вознаграждение за труд выплачивается небольшое - за каждую акцию около 5 тысяч. В основном, так называемые "трудные" подростки занимаются благоустройством города. На территории Могилёвского дома ребёнка они посадили молодые ели и соорудили альпийские горки. По словам инспекторов по делам несовершеннолетних, подобная практика уже приносит положительные результаты. А на последнем объекте ребята вообще трудились бескорыстно.