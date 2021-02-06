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Вместе с собой унёс жизни 32 бандитов. Под Минском почтили память Героя Советского Союза Николая Чепика

06 февраля 2021 12:33
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Новости Беларуси. В деревне Блужа Пуховичского района военнослужащие сил специальных операций почтили память Героя Советского Союза Николая Чепика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с собой унёс жизни 32 бандитов. Под Минском почтили память Героя Советского Союза Николая Чепика-1

20-летний белорус погиб 29 февраля 1980 года в одном из боев Кунарской операции. Прикрывая отход товарищей, он подорвал миной группу душманов, вместе с собой унес жизни 32 бандитов. В честь отважного земляка в его родной деревне установлен памятник. Память о старшем сержанте бережно хранят сотрудники Блужской средней школы, где находится мемориальный музей имени Чепика, посвященный его жизни, службе и подвигу.

Вместе с собой унёс жизни 32 бандитов. Под Минском почтили память Героя Советского Союза Николая Чепика-4

Юлия Хачатурова, научный сотрудник музея Героя Советского Союза Н. П. Чепика:
Суть показать не то, что он был таким отважным и совершил такой подвиг. Мы стараемся в музее больше рассказать о том, какими качествам обладал Коля, когда он еще учился здесь, как его помнят его одноклассники и учителя. То есть не так важно, что у тебя в аттестате стоят сплошные десятки или «отлично», ты можешь быть учеником средних способностей, но ты должен воспитывать в себе такие личные качества, по которым видно, что ты действительно личность и человек. На примере Коли мы пытаемся рассказать детям, каким должен быть настоящий патриот и настоящий герой.

Вместе с собой унёс жизни 32 бандитов. Под Минском почтили память Героя Советского Союза Николая Чепика-7

За выполнение интернационального долга в Афганистане звание Герой Советского Союза Николай Чепик получил одним из первых – посмертно.

# История # общество # Николай Чепик # Юлия Хачатурова # Фотофакт

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