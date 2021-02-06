Вместе с собой унёс жизни 32 бандитов. Под Минском почтили память Героя Советского Союза Николая Чепика

Юлия Хачатурова, научный сотрудник музея Героя Советского Союза Н. П. Чепика:

Суть – показать не то, что он был таким отважным и совершил такой подвиг. Мы стараемся в музее больше рассказать о том, какими качествам обладал Коля, когда он еще учился здесь, как его помнят его одноклассники и учителя. То есть не так важно, что у тебя в аттестате стоят сплошные десятки или «отлично», ты можешь быть учеником средних способностей, но ты должен воспитывать в себе такие личные качества, по которым видно, что ты действительно личность и человек. На примере Коли мы пытаемся рассказать детям, каким должен быть настоящий патриот и настоящий герой.