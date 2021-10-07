Вместе с прививкой – продукты. В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса бездомных граждан

Первый пункт вакцинации для лиц без определенного места жительства заработал в Гродно. Для вакцинации медики и волонтеры используют «Спутник Лайт» – препарат вводится в один этап, поэтому наиболее удобен. Специалисты отмечают: прививочная кампания особенно важна для тех, кто остался без крыши над головой, ведь большинство бездомных людей имеют ограниченный доступ к информации о COVID-19.