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Вместе с прививкой – продукты. В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса бездомных граждан

07 октября 2021 06:33
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Новости Беларуси. В Беларуси начали прививать от коронавирусной инфекции бездомных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вместе с прививкой – продукты. В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса бездомных граждан-1

Первый пункт вакцинации для лиц без определенного места жительства заработал в Гродно. Для вакцинации медики и волонтеры используют «Спутник Лайт» – препарат вводится в один этап, поэтому наиболее удобен. Специалисты отмечают: прививочная кампания особенно важна для тех, кто остался без крыши над головой, ведь большинство бездомных людей имеют ограниченный доступ к информации о COVID-19.  

Вместе с прививкой – продукты. В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса бездомных граждан-4

Одновременно с прививкой пациенты получают также и продуктовые наборы. Ожидается, что подобные центры появятся по всей стране. В них смогут вакцинироваться около 2 тысяч человек.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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