Вместе с посевной в стране начнется и посадка плодовых деревьев

В этом году белорусские сады планируют максимально обновить. Половина плодовых деревьев должна быть высажена весной, в это время молодые саженцы лучше приживаются. Причем, садоводы делают упор на отечественные высокопроизводительные сорта.



К выращиванию садов в Беларуси научный подход. Интенсивные технологии сокращают гектары, но увеличивают количество саженцев на них. Приоритет - высокопроизводительным районированным сортам. Сегодня садоводы поднимают имидж "Белорусской сладкой", "Иманта", "Надейной". Они не болеют и урожай хороший дают.



В СПК "Прогресс-Вертелишки" Гродненской области экономическую выгоду от садоводства уже оценили на практике. В прошлом году рентабельность его в хозяйстве составила 127%. Нынче сады омолодят.



Тем не менее, к весне на прилавках магазинов только восковые яблоки из Молдавии и Польши. Отечественный фрукт до этого времени не доживает. В том же СПК "Прогресс-Вертелишки" и эту проблему решили: в современном фруктохранилище - космические технологии. Таких примеров сегодня немного.



Наши яблоки в основном идут на переработку. Но и соков под отечественной маркой тоже не много. В торговле все больше импортные напитки. Чтобы круглый год витаминизироваться родным белорусским фруктом, нужно модернизировать перерабатывающие предприятия. Разработкой новых рецептур займутся ученые. В институте плодоводства Национальной Академии наук уже ведется строительство экспериментального цеха.