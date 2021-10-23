Вместе лепят пельмени, варят мыло, ходят на выставки. Провели день с лучшим соцработником Минска

Марина Гордейчик, соцработник территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района:

Мы однажды ехали с моей подопечной, и там лебеди плавают. А она не видит. Говорит, возьми мою руку и покажи так. Она смотрела в ту сторону и улыбалась. Из детства еще какие-то образы сохранились. Ее благородство скрыто от посторонних глаз. Но для 30 человек она настоящая фея – открывает двери в мир. Под заботливым крылом Марины Гордейчик – люди с инвалидностью I группы, нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения.

Соцработник не просто сопровождает от подъезда до аптек, поликлиник и магазинов. К каждому относится с душой и спешит с улыбкой. С ее приходом даже в непогоду становиться солнечно. Вместе с Игорем Николаевичем знакомы уже шесть лет. Читают свежую прессу, ходят в Национальную библиотеку, собирают сочный урожай черри. Угощала тыквенным супом, необычно для него. Как вам, понравилось?

Игорь Цудилов:

Да, я очень благодарен, что она ко мне приходит, очень признателен. Работаем душа в душу. Помогает мне по всяким житейским вопросам. Побольше бы таких людей.

За своих друзей Марина Михайловна болеет на спартакиадах. Вместе лепят пельмени, варят мыло, ходят на выставки. Старается развить во всем и подарить свежий букет эмоций. Обожают согреваться чаем в Ботаническом саду и строить планы на недельку. Каждый сезон здесь прекрасен по-своему: от весенней сирени до осенних хризантем. Ароматные фотосеты – прямое подтверждение.

Марина Гордейчик:

Это такие же люди, как и мы, просто нуждаются в нашей поддержке. Надо быть и психологом. Мы ездим выбирать и одежду, и обувь для незрячих, допустим. Продавцы всегда, конечно, помогают. И мы всегда договариваемся. Человек оценивает, как ему обувь – подходит, не подходит – и ощущения в одежде, а я говорю, как мне: нравится – не нравится. До банков, парикмахерских и других служб быта доставляет социальное такси. Если позволяет ситуация, добираются и на общественном транспорте. Благо, безбарьерная среда на уровне и прогулки всегда в радость. Труд нелегкий, но благодарность придает сил. Недавно для перемещения инвалидных колясок по лестнице выдали мобильный гусеничный подъемник. С новой техникой – новые горизонты.

Наши предки во времена С редних веков часто играли в шахматы и шашки, было такое развлечение. Визит в исторический музей и путешествие в прошлое – все по плану. С Виктором Вячеславовичем не скучают. Подпевали на концертах Любэ и Серова. В мечтах – прыгнуть с парашютом.

Виктор Полещук:

Каждую неделю какие-нибудь приключения: и на шахматный чемпионат республики ездили. Анастасия Макеева, корреспондент:

Ждете, когда она к вам придет? Виктор Полещук:

Конечно.

Волшебницу оценили по достоинству. В конкурсе «Минский мастер – 2021» Марина Гордейчик представляла Первомайский район и стала лучшим соцработником. Признается: это заслуга всего коллектива. Марина Гордейчик:

Танец мы все вместе танцевали, песню сочинили. Я выступала в образе Гаечки, и наши сотрудники были тоже героями из мультика – Чипом, Дейлом и Вжиком. Выезжали на самокатах. Кстати, возможно, скоро и наши соцработники будут пользоваться самокатами, чтобы быстрее доезжать до подопечных.

Такой пример вдохновляет. Вслед за Мариной Михайловной сиделкой в территориальный центр устроилась ее младшая сестра. Вот такие сестры милосердия. А что может быть лучше, когда чувствуешь себя нужным и знаешь, что тебя ждут. Праздничные открытки от подопечных – всегда до слез.

Анастасия Макеева:

Я знаю, что после того, как вы сменили работу, у вас и изменения в личной жизни произошли. Поделитесь с нами. Марина Гордейчик:

Мои соседки решили нас познакомить с моим избранником – успешно. Анастасия Макеева:

Может, это вам такая благодарность свыше. Марина Гордейчик:

Наверное.