В.Макей: Оперативное и качественное решение проблем людей должно стать святым правилом для каждого госслужащего

Речь шла о проблемных вопросах, связанных со сроками и качеством строительства жилья в столице. Минчане жаловались на уплотнение застройки, несвоевременную сдачу жилья, а также на несоблюдение застройщиками договорных обязательств. Аналогичные прямые линии пройдут во всех регионах страны по поручению главы государства.
Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Хотим взять на жесткий контроль все обращения, которые поступают на данную горячую линию. В Послании Президента сказано, что человек, его конкретные проблемы и качество его жизни должны быть в центре внимания всех руководителей. Этим и объясняется и наше сегодняшнее мероприятие.