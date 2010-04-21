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В.Макей: Оперативное и качественное решение проблем людей должно стать святым правилом для каждого госслужащего

21 апреля 2010 17:46
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Такое мнение высказал сегодня глава Администрации Президента Беларуси во время прямой линии с населением Минска.

Речь шла о проблемных вопросах, связанных со сроками и качеством строительства жилья в столице. Минчане жаловались на уплотнение застройки, несвоевременную сдачу жилья, а также на несоблюдение застройщиками договорных обязательств. Аналогичные прямые линии пройдут во всех регионах страны по поручению главы государства.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Хотим взять на жесткий контроль все обращения, которые поступают на данную горячую линию. В Послании Президента сказано, что человек, его конкретные проблемы и качество его жизни должны быть в центре внимания всех руководителей. Этим и объясняется и наше сегодняшнее мероприятие.

# общество

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