Влюбленные отмечают День Святого Валентина

Историю возникновения праздника связывают с красивыми легендами, герой которых - молодой священник Валентин.Он мирил поссорившихся, помогал писать письма с признаниями в любви. Позднее римско-католическая церковь причислила Валентина к лику святых, а влюбленные выбрали его своим покровителем. 14 февраля - день его казни - стал Днем Святого Валентина, днем всех влюбленных.



Белорусский республиканский союз молодежи подготовил свой подарок всем влюбленным столицы. Для них вспыхнули триста свечей, выложенных в форме сердца. Таким вот способом молодежь подарила частичку своей любви любимому городу.