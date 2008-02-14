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Влюбленные отмечают День Святого Валентина

14 февраля 2008 09:25
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Историю возникновения праздника связывают с красивыми легендами, герой которых - молодой священник Валентин.Он мирил поссорившихся, помогал писать письма с признаниями в любви. Позднее римско-католическая церковь причислила Валентина к лику святых, а влюбленные выбрали его своим покровителем. 14 февраля - день его казни - стал Днем Святого Валентина, днем всех влюбленных.

Белорусский республиканский союз молодежи подготовил свой подарок всем влюбленным столицы. Для них вспыхнули триста свечей, выложенных в форме сердца. Таким вот способом молодежь подарила частичку своей любви любимому городу.
# общество

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