Прямой эфир

Власти запретили сжигать листья

31 октября 2006 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Листва опадает - коммунальные службы поднимаются на её уборку. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов потребовал организовать вывоз и складирование листвы. Минчане помогали благоустраивать столицу в минувшем месяце, теперь их просят поддержать наведённый порядок и помочь в уборке листьев.
Сжигать листья запрещено. В ином случае нарушителям грозит штраф.
Листва обычно влажная, из-за чего возникает низкое температурное тление. За счет этого образуются токсичные вещества. Почему у нас красные глаза, когда мы вдыхаем эти пары? Потому что одним из таких токсичных веществ является углекислый газ.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
30 октября 2006 14:51

Между Минском и Курском

30 октября 2006 11:55

В Беларуси похолодало

30 октября 2006 11:48

Чистота и закрытый доступ посторонним