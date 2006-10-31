Власти запретили сжигать листья

Листва опадает - коммунальные службы поднимаются на её уборку. Председатель Мингорисполкома Михаил Павлов потребовал организовать вывоз и складирование листвы. Минчане помогали благоустраивать столицу в минувшем месяце, теперь их просят поддержать наведённый порядок и помочь в уборке листьев.

Сжигать листья запрещено. В ином случае нарушителям грозит штраф.

Листва обычно влажная, из-за чего возникает низкое температурное тление. За счет этого образуются токсичные вещества. Почему у нас красные глаза, когда мы вдыхаем эти пары? Потому что одним из таких токсичных веществ является углекислый газ.