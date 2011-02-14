Власти Витебской области с 2006 года не могут очистить колодцы деревни Харьковка от химикатов

Колодцы уже пробовали чистить, однако проблему с питьевой водой, так и не решили. Почему бездействуют местные власти и как подобную проблему можно решить за один день?

Эпопея с водой в деревне Харьковка началась еще в 2006 году. Химикаты, которыми обрабатывались поля, просочились в грунтовые воды, подпитывающие местные колодцы. Сельчане сразу забили тревогу, начали обращаться за помощью во все инстанции. Оршанская санстанция вынесла вердикт: вода для питья не пригодна.

Ирина Гончарова, житель деревни Харьковка Оршанского района:

В 5,1 раз у нас превышение нитратов. Они говорят, что воду пить нельзя. Но помочь нам не могут, так как проект проведения воды к нам в деревню стоит 500 млн.

Осенью 2010 о проблеме с водой заговорили и местные власти. Воду из колодцев откачали и обработали хлоркой. Процесс повторили неделю назад. Правда, от этого вкусовые качества воды так и не улучшились.

Леонид Терешенок, житель деревни Харьковка Оршанского района:

Все колодцы засыпали хлоркой. Сыпали по полпакета, как в унитаз. После того как вода отстаивается, то видны зерна хлорки.

За чистой водой местные ездят в соседнюю деревню за несколько километров отсюда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тем, у кого нет собственного транспорта, приходится растапливать снег либо кипятить хлорированную воду.

Клавдия Николаевна – инвалид второй группы. Сходить за водой в соседнюю деревню для нее – испытание не из легких. Поэтому каждый день растапливает в печке по несколько ведер снега.

Клавдия Карчевская, житель деревни Харьковка Оршанского района:

В день – бидон. А как стирка, так и больше.

Из Витебского облисполкома сельчанам пришло официальное письмо, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Власти пообещали жителям организовать подвоз чистой питьевой воды на время дезинфекции колодцев. Однако, как убедилась наша съемочная группа, на месте этот вопрос решать пока не спешат.

Дмитрий Семцов, председатель Бабиничского сельского совета:

Вопрос по подвозу воды, не рассматривали. Мне этот вопрос никто не ставил, чтобы обеспечить водой на это время.

Игорь Исаченко, генеральный директор унитарного предприятия «Витебскводоканал»:

Они все продезинфицированы. По устойчивым показателям там вообще никаких проблем нет. В шести есть небольшое превышение нитратов. Это в пределах погрешностей прибора.

Как показывает практика, подобные вопросы с водой при желании решаются достаточно быстро. Например, в деревне Замосточье Витебского района понадобилось полдня, чтобы построить новый колодец, которого местные жители ждали целый год.

Эта проблема поднималась в ноябре 2010 на совещании у Президента по итогам мониторинга работы местной власти. Только после приезда рабочей межведомственной группы по контролю за деятельностью органов власти колодец появился практически на глазах у проверяющих.

Тамара Балабанович, житель деревни Замосточье Витебского района:

Выкопали, 10 колец вкопали. Вода появилась. Два полных кольца воды. Очень даже помогли.

Когда решиться проблемы в деревне Харьковка, пока не известно. В программу «Чистая вода», рассчитанную до 2015 года, этот населенный пункт пока тоже не включен, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Возможно, и в этом вопросе без катализатора не обойтись.