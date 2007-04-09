Власти призывают добровольно сдать оружие

До 1 июля текущего года граждане Беларуси имеют право добровольно предъявить и зарегистрировать в органах внутренних дел неучтённое гражданское оружие.

При этом они будут освобождены от установленной законодательством ответственности. "Данный Указ принят в целях укрепления общественной безопасности и предупреждения правонарушений, совершаемых с применением оружия. Как правило, находящееся у населения не учтенное оружие хранится в не надлежащих условиях и местах, не исключающих доступ к нему посторонних лиц, в том числе с преступными замыслами", - сообщил сотрудник ГИОС ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

За день до вступления нормативно-правового акта в законную силу, следственным отделом Октябрьского РУВД столицы, возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения револьвера системы "Наган" в отношении одного из жильцов дома №2 по ул. Аэродромной. Пистолет был найден мужчиной несколько лет назад и хранился под кроватью. Идет разбирательство.