Власти предоставляют скидки желающим открыть кафе в спальном районе Минска

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Андрей Новиков, начальник Управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Мингорисполком поддерживает инициативу граждан по открытию объектов шаговой доступности. Как власти столицы стимулируют в этом направлении?

Андрей Новиков, начальник Управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Сегодня мы поддерживаем любую инициативу по открытию торговых объектов. Однако все хотят открыться в центральной части города. К сожалению, сегодня земельные ресурсы и ресурсы по предоставлению в аренду помещений в аренду в центре Минска практически исчерпаны. Сегодня обеспеченность объектами общепита в пределах первого транспортного кольца превышает 60 мест на 1000 жителей. Мы заинтересованы, в первую очередь, в открытии объектов общепита и объектов шаговой доступности в спальных районах, особенно в новых. Законодательство предоставляет рычаги для стимулирования этого процесса. Так, мы имеем право предоставлять в аренду помещение без аукциона при условии открытия в них объектов общественного питания с количеством посадочных мест не больше 25. Кроме того, применятся понижающий коэффициент к ставке арендной платы в размере 0,4, если в объекте общепита отпускается продукция с наценкой не выше 70%.

Что на настоящее время представляет сфера общественного питания в Минске? Сколько ресторанов, кафе?

Андрей Новиков, начальник Управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Сегодня в Минске около 2000 объектов общественного питания. Из них чуть более 1000 входят в общедоступную сеть (это привычные нам рестораны, кафе, бары). Если говорить по формату, в столице сегодня 140 ресторанов и порядка 300 баров, кафе и более мелких объектов (например, закусочные).

Какие объекты общественного питания наиболее востребованы среди минчан?

Андрей Новиков:

Сегодня самыми востребованными являются объекты быстрого обслуживания населения и недорогие демократичные кафе со средним чеком в пределах 40-50 тысяч на одного человека.

В настоящее время ресторанный бизнес в Беларуси частный, государственный или же это инвестиции?

Андрей Новиков:

Практически все объекты общественного питания общедоступной сети по форме собственности являются частными.

Если говорить об инвестициях, то география капитала достаточно обширная: представлены почти все континенты, кроме Антарктиды. Существенный вес занимает отечественный бизнес.

Как будет развиваться система общественного питания в Минске?

Андрей Новиков, начальник Управления торговли и услуг Мингорисполкома:

По двум основным направлениям. Первое направление — открытие футкортов и сетевых объектов общественного питания в строящихся крупных торгово-административных центрах. Второе направление — открытие объектов шаговой доступности — как за счет строительства отдельно стоящих объектов общественного питания, так и за счет использования первых этажей жилых зданий и пристроенных помещений в жилых зданиях.

А какова перспектива развития торговой сети Минска?

Андрей Новиков, начальник Управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Сегодня в Минске 3400 магазинов. Из них порядка 1/3 — продовольственные и 2/3 — непродовольственные. В городской черте Минска расположено 8 гипермаркетов, также два крупных гипермаркета обслуживают население за пределами МКАД.

На сегодня обеспеченность населения Минска составляет порядка 350 кв. м торговых площадей на 1000 жителей и 27 мест в объектах общественного питания на 1000 жителей.

До 2015 года в Минске необходимо обеспечить 600 кв. м торговых площадей на 1000 жителей и 45 мест в объектах общественного питания на 1000 жителей.

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