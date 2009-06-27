Власти отказались от поисков жертв катастрофы лайнера Air France

«Мы бы очень хотели найти тела всех 228 человек, находившихся на борту, но отдаем себе отчет, что ВВС и флот сделали все, что могли», — сказал он. Отказ от дальнейших поисков Муньос объяснил тем, что последние тела были обнаружены девять дней назад.
Поисковая операция в Атлантическом океане к северо-востоку от побережья Бразилии продолжалась 26 дней. Было обнаружено 51 тело погибших и более 600 фрагментов самолета, среди которых пассажирские кресла, кислородные маски, детали фюзеляжа, багаж пассажиров рейса и их личные вещи.
Между тем французские специалисты продолжают поиски черных ящиков с разбившегося самолета. Ящики будут посылать сигналы до 2 июля, однако ситуация осложняется тем, что дальность этих сигналов не превышает 1500 метров, в то время как предполагаемая глубина, на которой они находятся, оценивается в 3000-5000 метров, передает БЕЛТА.