Власти отказались от поисков жертв катастрофы лайнера Air France

Поиски тел погибших в авиакатастрофе лайнера А330-220 компании Air France прекращены. Об этом сообщил представитель ВВС Бразилии полковник Энри Муньос.

«Мы бы очень хотели найти тела всех 228 человек, находившихся на борту, но отдаем себе отчет, что ВВС и флот сделали все, что могли», — сказал он. Отказ от дальнейших поисков Муньос объяснил тем, что последние тела были обнаружены девять дней назад.

Поисковая операция в Атлантическом океане к северо-востоку от побережья Бразилии продолжалась 26 дней. Было обнаружено 51 тело погибших и более 600 фрагментов самолета, среди которых пассажирские кресла, кислородные маски, детали фюзеляжа, багаж пассажиров рейса и их личные вещи.

Между тем французские специалисты продолжают поиски черных ящиков с разбившегося самолета. Ящики будут посылать сигналы до 2 июля, однако ситуация осложняется тем, что дальность этих сигналов не превышает 1500 метров, в то время как предполагаемая глубина, на которой они находятся, оценивается в 3000-5000 метров, передает БЕЛТА.