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Власти Нью-Йорка в спешном порядке закрывают на карантин школы

18 мая 2009 11:42
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В американском мегаполисе специалисты зафиксировали новую вспышку гриппа.

Накануне от вируса А аш1 эн1 умер завуч одного из учебных заведений. Кроме того, медики выявили новое заболевание почти у тысячи учеников.

Быстрое распространение вируса началось, когда несколько школьников вернулись после каникул из Мексики. Всего в США инфицированы более четырех с половиной тысяч человек.

Стремительно растет число заразившихся и в Японии. Заражены уже более 130 человек. Большинство из них - школьники и студенты. Всего в мире новым гриппом заболели почти восемь с половиной тысяч человек.

# общество

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