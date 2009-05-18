Власти Нью-Йорка в спешном порядке закрывают на карантин школы

В американском мегаполисе специалисты зафиксировали новую вспышку гриппа.

Накануне от вируса А аш1 эн1 умер завуч одного из учебных заведений. Кроме того, медики выявили новое заболевание почти у тысячи учеников.

Быстрое распространение вируса началось, когда несколько школьников вернулись после каникул из Мексики. Всего в США инфицированы более четырех с половиной тысяч человек.

Стремительно растет число заразившихся и в Японии. Заражены уже более 130 человек. Большинство из них - школьники и студенты. Всего в мире новым гриппом заболели почти восемь с половиной тысяч человек.