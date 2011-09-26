Власти Минска: к Рождеству 2012 года аквапарк должен быть в полной готовности

Наверное, самый желанный подарок не только для жителей района, но и всего города появится в конце 2012 года. Аквапарк, в форме корабля - строение уникальное. Аналогов ему в Беларуси нет. Минские строители - первопроходцы в возведении таких объектов.

Людмила Попкова, начальник отдела ГПО «Минскстрой»:

Строительством аквапарка предусмотрено установка новейшего оборудования, это и строительство множества бассейнов, водных аттракционов, горок. И ленивая река строится, и волновой бассейн. Кроме всего этого, предусмотрено строительство термального комплекса, комплекса для спа-процедур. Предусмотрено строительство пирса обзорного, и тропа здоровья, и зоны отдыха, и летнее кафе, и даже зона для пляжных вечеринок.

Прилегающая территория тоже преобразится. Наружная аква-зона будет примыкать к озеру. Индивидуальный проект разрабатывали самостоятельно, опыт архитекторы почерпнули у соседних стран. Технологии строительства оценивали во время многочисленных командировок.

Над строительством парка водных развлечений ежедневно работает более 50 человек. Кроме этого субподрядчиками ведутся работы по подводке коммуникаций - электричества, водопровода и ливневой канализации.

Алексей Уварщик, главный инженер СУ-13 ОАО Стройтрест №4:

В настоящее время возведено здание котельной, электрической подстанции, ведутся работы по устройству перекрытия над подвалом. Многие вопросы, касающиеся устройства самой инфраструктуры, сугубо индивидуальны для этого объекта. Вот в этом, я считаю, основная сложность.

Кстати, дисциплина на объекте строжайшая. Поэтому и проект образцовый. Особое внимание уделяют безопасным методам работы, а на площадке постоянно проводят рейды, чтобы не допустить к строению нетрезвых сотрудников.

Водная феерия под куполом корабля обещает стать реальностью в декабре 2012 года, сообщает корреспондент телекомпании "Столичное телевидение". Руководство города обозначило сроки, и на Рождество аквапарк должен быть в полной готовности.