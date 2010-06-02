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Власти Израиля намерены освободить всех иностранцев, которые находились на судах «Флотилии свободы»

02 июня 2010 08:59
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Это около 700 активистов из 35 стран. В ближайшее время их депортируют. Как полагают, на такое решение Израиля повлияло мнение мирового сообщества. Множество государств, в том числе Беларусь, резко осудили власти страны за инцидент в международных водах.Напомним, в ночь на понедельник израильские военные захватили гуманитарный конвой, который пытался прорвать блокаду сектора Газа. При этом погибли 19 человек и десятки были ранены. В основном это граждане Турции. Груз – 10 тысяч тонн гуманитарной помощи для блокированной Палестины – израильские военные отправили на свою территорию.

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