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Власти Гомельской области предлагают внести диких кабанов в список нежелательных животных

05 января 2010 06:55
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И разрешить охоту в угодьях. Такое предложение уже направлено в адрес правительства.Животные наносят огромный ущерб сельскому хозяйству региона. В 2009 году его оценили в 15,5 миллиардов рублей. Особенно страдают от нашествия этих диких свиней районы, прилегающие к Полесскому радиационно-экологическому заповеднику. Если в ближайшее время не будут приняты экстренные меры, то численность кабанов может возрасти до 30 тысяч.
# общество

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