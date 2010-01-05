Власти Гомельской области предлагают внести диких кабанов в список нежелательных животных

И разрешить охоту в угодьях. Такое предложение уже направлено в адрес правительства.Животные наносят огромный ущерб сельскому хозяйству региона. В 2009 году его оценили в 15,5 миллиардов рублей. Особенно страдают от нашествия этих диких свиней районы, прилегающие к Полесскому радиационно-экологическому заповеднику. Если в ближайшее время не будут приняты экстренные меры, то численность кабанов может возрасти до 30 тысяч.