Власти Донецка будут отключать телефоны расклейщикам объявлений

В борьбе с расклейщиками объявлений донецкие власти пойдут на непопулярные меры.

Александр Лукьянченко, донецкий городской голова:

Управление благоустройства и коммунального хозяйства приобрело специальный прибор, который будет напоминать нерадивым авторам всевозможных наклеенных объявлений, в течение всего времени: «Уберите свое объявление, вы наклеили его в неположенном месте». Или парализуют линию телефона, который написан в объявлении.

Власти утверждают, что горсовет вынужден пойти на этот шаг для наведения порядка в городе, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «УРА-Информ.Донбасс». Лукьянченко отметил, что звонки или блокировка линии будут прекращены лишь после того, как объявление будет снято и инспектор коммунального хозяйства заверит этот факт.