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Владыко благословил труды прихожан

04 апреля 2006 10:54
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Митрополит Минский и Слуцкий Филарет освятил Поклонный крест у храма в честь Святого Равноапостольного князя Владимира. Это стало событием для православной церкви. Приход, таким образом, получил благословение на дальнейшие труды, а в Минской епархии, наконец, появится храм в честь крестителя восточнославянских земель. :Размещается Владимирский приход на улице Поселковой. Официально он зарегистрирован в 2000 году. За это время и литургическая деятельность налажена, да и социальное служение набирает силу. Много молодых семей на службы приходит. Отец Сергий настоятелем назначен лишь три месяца назад. Он после окончания ЕГУ и защиты диссертации степень магистра имеет. Его первая литургия здесь состоялась 1 декабря. Радуется батюшка, что на исповеди совсем юные прихожане. Приезда Митрополита все ждали как праздника. Службы проходят в жилом доме, который передан приходу. Работы по реконструкции еще много предстоит: и внутренняя перепланировка и внешнее убранство: купола вскоре будут установлены. Владыко благословил на труды по строительству прихода, в основу жизни которого должны лечь две основные христианские заповеди: возлюби Господа и ближнего, как себя самого.
# общество

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