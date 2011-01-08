Владыка Филарет поздравил с Рождеством детей из пострадавших районов от аварии на Чернобыльской АЭС, из семейных детских домов и школ-интернатов

Митрополит Филарет по традиции встретился с детьми и поздравил со светлым праздником Рождества Христова. Благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети» прошла в Минске в 17 раз.

Традиционно встречу с ребятами Владыка начал с молитвы. Позже Митрополит Филарет поблагодарил детей за время и желание посетить храм.

Филорет, Митрополит Минский и Слуцкий, патриарший Экзарх всея Беларуси:

Благодарю, что вы нашли время и почувствовали потребность прийти в храм Божий получить благословение и вместе с церковью прославить Бога.

Праздник прошел под аккомпанемент песнопений. Торжественные мотивы звучали в исполнении хора кафедрального собора. Гости и сами не остались без участия. Рождественские приветствия восхитили Владыку.

От ребят Митрополит Филарет сегодня получал много подарков. Вот этот, пожалуй, стал самым дорогим. Уникальную старинную библию Владыке вручили дети из Рогачевского района.

Подготовили и еще один сюрприз. К 17 встрече испекли семнадцать хлебов.

Светлана Соловей, участница эстрадного ансамбля песни и танца «Палеская зорачка» (Мозырь):

Из года в год этот праздник становится еще духовнее и духовнее. Он приносится больше счастья в наши души.

Надежда Чернявская, воспитаниица ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:

Это самая большая благодать, очень большие впечатления. Каждый ребенок мечтал бы здесь побывать и получить благословение Филарета.

Из храма ребята уходили не только одухотворенными, с хорошим настроением, но и со сладким ассорти от Митрополита Филарета. Каждый увез с собой рождественский подарок.

Этот праздник традиционно собирает своих друзей уже 17 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И все эти годы переписывается лишь сценарий действа. Ни дата, ни время, ни место встречи не меняются. Потому уже в следующем году «Рождественская елка» вновь ждет у себя детей Беларуси.