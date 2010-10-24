Владыка Филарет отмечает 45-летие епископского служения

По этому случаю в Свято-Духовом кафедральном соборе прошла Божественная литургия. Около трех часов Предстоятель Белорусской православной церкви молился вместе с прихожанами. Там же Митрополит Минский и Слуцкий Филарет принял письменное поздравление от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Он из семьи Вахромеевых, московских интеллигентов. Отец и мать — музыкальные педагоги. Однако игре на виолончели Кирилл предпочел служение Богу.

На втором курсе духовной Академии принял монашество. По благословению Святейшего Патриарха Алексия, наместник Троице-Сергиевой Лавры совершил над послушником постриг. И дал имя в честь святого праведного Филарета Милостивого. Тридцать три года назад Владыка впервые приехал в Беларусь.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мое служение в Беларуси началось, может быть, для меня и неожиданно. Потому что в студенческие годы, семинарские годы, я не очень помышлял о том, как и где будет проходить мое служение. Важно было себя подготовить к этому служению.

За почти полвека епископского служения, он был Экзархом в Средней, а потом и в Западной Европе. А с образованием Белорусского Экзархата, Священный Синод назначил Владыку главой Белорусской православной церкви. За три десятилетия, на своей второй родине, Митрополит Минский и Слуцкий Филарет возродил духовные школы, открыл Академию и построил несколько училищ. Число приходов выросло в пять раз, а вместо одного монастыря теперь их без малого тридцать. Но главное, впервые за долгие годы он вернул в белорусскую церковь хор.

Николай Авсиевич, протодиакон, клирик Свято-Духова кафедрального собора:

Когда богослужение сопровождается истовым, красивым величественным служением и музыкой церковной, в которой конечно очень большое богатство и когда она слажена, гармонична — это помогает молитве. И эта молитва как бы соединяется в целостность. И имеет силу воздействия не только на себя, но и на всех верующих.

Как глава Белорусского Экзархата, Владыка сейчас — связующее звено между государством и церковью. По его инициативе, уже подписано не одно соглашение с многими министерствами и реализована не одна программа. В том числе двухстороннее сотрудничество налажено в области просвещения, образования и медицины.

Отец Евгений, священник, ответственный по взаимодействию со СМИ Белорусского Экзархата:

Его заслуги связаны с его личными качествами, богатством души. Тысячи людей нашли свой путь к храму Божьему, тысячи сердец зажглись верой и любовью к Богу — я думаю, что это самая большая заслуга нашего высокопреосвященства Митрополита Филарета.

В честь 45-летия епископского служения в Свято-Духовом кафедральном соборе с утра многолюдно. Божественную литургию совершает сам Владыка Филарет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Екатерина Расолько, Артем Кициненко, Александр Миранович, телекомпания СТВ