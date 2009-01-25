Владимиру Высоцкому исполнилось бы сегодня 71

Автор более шестисот песен и стихов, он много работал в театре, сыграл около тридцати ролей в кино. С концертами Высоцкий объездил весь Советский союз, много бывал и за рубежом. В 70-е годы люди специально покупали магнитофоны лишь для того, чтобы слушать его песни. Владимир Высоцкий неоднократно бывал в нашей стране, очень любил Беларусь. Только в 1979-м, как исполнитель, дал 7 концертов в Минске. Одну из первых своих ролей в кино сыграл также в Беларуси у Виктора Турова в картине «Я родом из детства». После еще 15 лет сотрудничал с «Беларусьфильмом» как актер и автор песен. Умер певец от сердечного приступа в 42 года.