Владимиру Этушу исполнилось 85 лет

Народный артист СССР, Карабас-Барабас из детского хита 80-х, обворованный Шпак из "Ивана Васильевича", или знаменитый на всю страну первый в округе кавалер – товарищ Саахов.

Более 100 сыгранных жизней в театре и кино, и роли, которые цитируют сразу несколько поколений. Судьба Владимира Этуша тоже претерпела смену декораций. Во время войны он брал языка и спасал раненых, затем, получив диплом легендарной "Щуки", сам стал ее преподавателем, после – ректором. Он дал путевку в творческую жизнь целой плеяде знаменитых артистов и при жизни стал человеком-легендой. Редкость, учитывая, что в кино Этуш пришел, уже разменяв четвертый десяток. Свой юбилей актер отпраздновал в родном Вахтанговском театре.



С юбилеем Владимира Этуша поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси очень любят искусство Этуша, которое несет людям радость, помогает укреплению дружбы и культурных связей между народами двух стран.