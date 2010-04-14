Владимира Путина номинировали на хип-хоп премию

Премьер-министр России Владимир Путин на финале телевизионного проекта «Битва за респект-3» канала «Муз-ТВ» представлен в номинации «Событие года» хип-хоп премии Russian Street Awards 2010.

Вручение первой ежегодной премии в области хип-хоп культуры RSA 2010 пройдет 21 апреля в Москве в «Крокус Сити Холле». Награды RSA 2010 будут вручены в девяти номинациях, в том числе «Артист года», «Альбом года», «Трек года», «Открытие года», «Лучший видеоклип года», «Саундтрек года», «Хип-хоп-событие года». Кроме того, на церемонии будут вручены специальные призы «За вклад в пропаганду хип-хопа в России» и «Выбор радиостанции DFM».

Голосование за номинантов проводится на сайте hiphop.ru.

Фаворитами предстоящей премии считаются рэперы Guf и St1m, представленные в четырех номинациях каждый. По две номинации имеют «Каста», Slim, Noize MC, «Птаха», «Ноггано» и «25/17», пишет Lenta.ru.