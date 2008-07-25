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Владимир Высоцкий ровно 28 лет назад ушел из жизни

25 июля 2008 16:35
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Его называют человеком с "лавинным темпераментом". Подлинно трагический герой Высоцкого – сильная личность, бунтарь-одиночка, ищущий правды. В комических жанрах Владимир Высоцкий с легкостью менял социальные маски. В серьезных песнях и драматических ролях пробивалась наружу необыкновенная сила и тоска по справедливости.

Высоцкий неоднократно бывал в нашей стране с сольными выступлениями. Только в 1979 году в Минске он дал семь концертов. В течение 15 лет, вплоть до своей смерти, сотрудничал с "Беларусьфильмом", снимался в картинах Виктора Турова, писал для них песни.
# общество

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