Владимир Высоцкий ровно 28 лет назад ушел из жизни

Его называют человеком с "лавинным темпераментом". Подлинно трагический герой Высоцкого – сильная личность, бунтарь-одиночка, ищущий правды. В комических жанрах Владимир Высоцкий с легкостью менял социальные маски. В серьезных песнях и драматических ролях пробивалась наружу необыкновенная сила и тоска по справедливости.



Высоцкий неоднократно бывал в нашей стране с сольными выступлениями. Только в 1979 году в Минске он дал семь концертов. В течение 15 лет, вплоть до своей смерти, сотрудничал с "Беларусьфильмом", снимался в картинах Виктора Турова, писал для них песни.