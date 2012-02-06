Владимир Сафонов: Мы отстаем именно в подготовке хоккеистов и в создании сборных

Начинаем с основ, то есть с подрастающего поколения. На неделе в Федерации был созван тренерский совет по детско-юношескому хоккею, председателем которого избран наш собеседник. Спрашиваем о том, чем этот совет будет заниматься.

Владимир Сафонов, генеральный менеджер сборных Беларуси:

Соревновательные, методические, учеба тренера. Мы будем разбирать что нас интересует.

Давно такой тренерский совет назревал. Когда собирали директоров школ и они обсуждали вопросы, это было одно направление. Там больше юридических аспектов.

Почему создание тренерского совета назрело? Потому что мы сейчас отстаем именно в подготовке хоккеистов и в создании сборных. Нам надо сделать шаги, чтобы выйти на качественно новый уровень.

А как на него выйти, когда на матчи высшей лиги отдельные команды выставляют всего по две пятерки. К этой теме еще вернемся во второй части программы, а пока – мнение Владимира Михайловича.

Владимир Сафонов, генеральный менеджер сборных Беларуси:

Вся Высшая лига не относится к детско-юношескому хоккею, но я знаю, что матч будет проводиться и когда в команде пять человек и вратарь. Но это не должно быть постоянством?

Где мы черпаем кандидатов для наших команд? В целом, так получается, что у нас создается какая-то пирамида: у нас в 10-летнем возрасте и старше количество учащихся и количество хороших команд достаточно. В районе 10-12 команд. А как только ближе к созданию сборных, к соревнованиям Юниорской лиги, остается 4-6 команд.

Свежую историю из этой серии вы прослушали из уст Артема Дриндрожика. Однако говорим мы, говорим, а ничего не меняется.

Владимир Сафонов, генеральный менеджер сборных Беларуси:

Первый ответ быт такой: все года было трудное финансовое положение. Второй момент: у нас почему-то в городе этого возраста мало. Мое личное мнение – это просто отговорки. У них не только 93-го нет, а и 91-й развалился. И в Гомеле кое-какие возраста, и в Новополоцке. Чем дальше к взрослению, тем у нас их меньше становится. Причины, которые озвучивают клубы, я не принимаю.

Помимо проблем детско-юношеского хоккея занимается Сафонов всеми нашими сборными в качестве генерального менеджера. Дальше говорим о юношеской команде Михаила Васильева, которая завтра соберется в Молодечно, а затем отправится на турнир в Данию.

Владимир Сафонов, генеральный менеджер сборных Беларуси:

На протяжении сезона наблюдаю за ними. Видно, что ребята прибавляют, работают добросовестно. Но всегда познается в сравнении. Пока мы увидели, что хорошие игры чередуются с матчами не того уровня, на котором бы хотелось, чтобы игра этой команды стабилизировалась. Я думаю, в психологическом варианте ей надо научиться играть каждый матч на победу, весь турнир от начала до конца.

К чемпионату мира, надеемся, Васильев научит своих ребят играть на победу. Кари Хейккиля на неделе будет занят тем же. На Турнир четырех в Минск собирается состав, близкий к оптимальному, сообщили в программе «Горячий лед». Не то, что на Кубок Полесья осенью.

Владимир Сафонов, генеральный менеджер сборных Беларуси:

Мне понравилось высказывание Алексея Калюжного. Он сказал, что результат отрицательный, но то, что посмотрели, что есть за сборной, именно без игроков национальной команды, это положительно. Лучше, если мы доверим молодым ребятам, чтобы они сами сыграли. Мы увидим настоящую картинку. Или 5-7 минут играли те хоккеисты, которые выходили в первом звене на Кубке Полесья (Дрозд, Павлович, Стефанович), или они имеют 20 минут. Как говорится, первый блин оказался комом.

После Кубка Полесья все говорили, что белорусские хоккеисты не вписались в схемы финского тренера. С другой стороны, в декабре на Кубке Австрии проблем с этим не было.

Владимир Сафонов, генеральный менеджер сборных Беларуси:

Схема не новая, у каждого тренера есть нюансы. Допустим, тренер «Авангарда» в такой же схеме обращает внимание на один раздел, на игру первого игрока. Квартальнов обращает внимание на другой момент.

Такого разительного момента, что появилась новая схема, ее никто не знает, нет. Она не такая уж и новая. Но она со своими требованиями у Хейккиля. Например, для полесского состава были игроки из Экстралиги. По таким схемам не все играют. Может, им было сложнее адаптироваться к схеме, которую применяет Хейккиля в игре. А игроки КХЛ, те, кто играл в Австрии, естественно, другого уровня. Они быстрее к этой системе адаптировались.

Эта схема не забивает индивидуальное мастерство. Эта схема в основном больше работает, когда идет потеря шайбы. А когда шайбой владеем мы, то здесь присутствует и схема, и момент импровизации. Если Демагин умеет хорошо убегать в контратаку, то на здоровье. Если Алексей Калюжный владеет хорошим пасом, то, пожалуйста, Леша, применяй.

Что ж, будем надеяться, в матчах со словаками, швейцарцами и немцами наши хоккеисты блеснут. Кроме того, на турнире будут отмечать 10-летие олимпийской бронзы Солт-Лейк-Сити, а также увековечат память капитана национальной команды Руслана Салея, подняв его майку под своды «Минск-Арены».