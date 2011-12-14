Владимир Макей представил нового министра юстиции Олега Слижевского коллективу Министерства

Новости Беларуси, Минск. Доступность и качество юридических услуг. Это основные акценты работы Минюста – отметил глава администрации Президента.

Особое внимание в его ведомстве должно уделяться подбору кадров. Накануне об этом говорил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас многое зависит от квалификации и моральных качеств судей.

Еще одна задача – наладить тесный контакт с другими госорганами и организациями. При этом не забывать, что работа организуется в несколько новом формате – Единого экономического пространства, а в перспективе – Евразийского экономического союза.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Учитывая интенсификацию интеграционных в рамках Евразийского экономического сообщества, Министерству юстиции на перспективу необходимо особое внимание уделять проработке составляющей деятельности Правительства в данном направлении.

Мы сами еще не знаем, с чем столкнемся. Там много подводных камней, течений. И очень многое будет зависеть от позиции Министерства юстиции, от оценки соответствующих нормативно-правовых актов в этой сфере. Во главу угла разрабатываемых проектов должны ставиться, в первую очередь, инвестиционная привлекательность Республики Беларусь, создание комфортных условий для предпринимательской деятельности.