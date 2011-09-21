Владимир Макей: Кадровые обновления – неотъемлемая черта жизнеспособного государства. Не надо искать за этим иных мотивов

Об этом заявил глава Администрации президента, представляя коллективу генеральной прокуратуры нового руководителя Александра Конюка.

В связи с созданием в Беларуси с 1 января 2012 года Следственного Комитета возрастает роль органов надзора в обеспечении законности предварительного следствия.

Владимир Макей, глава Администрации президента Республики Беларусь:

Совершенствуется правовая система, создаются новые структуры, которые соответствуют реалиям сегодняшнего дня. Например, Следственный Комитет, который имеет непосредственное отношение к деятельности генпрокуратуры.

Кадровые обновления – это неотъемлемая черта жизнеспособного государства. Поэтому не надо искать за этим каких-то иных мотивов.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Координация всех силовых структур, а этим занималась, занимается и будет заниматься именно прокуратура, ведь на нее возложена эта обязанность, – это основополагающий краеугольный камень всей работы прокуратуры.

Когда я говорю, что есть в зале знакомые лица, получается, что я не совсем чужой. В этом отношении, уважаемые коллеги, надеюсь на вашу помощь.

Владимир Макей пожелал успехов Александру Конюку на ответственном посту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

От имени главы государства поблагодарил Григория Василевича за большой личный вклад в деятельность органов прокуратуры и укрепление законности и правопорядка. Подчеркнув, что его инициативность и энергичность будут востребованы на других направлениях деятельности.

Глава Администрации отметил, что под управлением Григория Василевича прокуратура сохранила свои лучшие традиции и взяла верный вектор на построение правового и социально ориентированного государства.